Vela, protagonista nel weekend con il Trofeo Rotary

A salire sul gradino più alto del podio è stato Pierluigi Puthod (Circolo Velico Tivano ASD), che con regolarità e ottime prestazioni si è aggiudicato anche il Trofeo Rotary. Secondo posto per Alberto Patrone (Club Velico Cogoleto ASD) e terzo per Fabio Mangione (Yacht Club Italiano ASD), al termine di una classifica molto combattuta.

La cerimonia di premiazione, svoltasi domenica pomeriggio presso la sede del Circolo, ha visto la partecipazione della Tenente di Vascello Emanuela Colì, neo comandante della Capitaneria di Porto di Cesenatico, che ha portato il saluto delle istituzioni e sottolineato il valore educativo e sportivo della vela per il territorio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Rotary Club Cesenatico Mare che ha sostenuto l’iniziativa non solo come partner del trofeo, ma anche per il suo impegno costante nel progetto “Una vela per respirare liberi”, promosso con il Circolo Vela Cesenatico e LIFC Romagna, per offrire ai ragazzi affetti da fibrosi cistica l’opportunità di avvicinarsi al mare e allo sport in un contesto sicuro e stimolante.

Determinante, come sempre, il contributo dei volontari del Circolo, a terra e in mare, che hanno garantito accoglienza, sicurezza e supporto logistico a regatanti e accompagnatori.

Il Circolo Vela Cesenatico si conferma così una realtà sportiva di riferimento per il territorio, capace di unire competenza tecnica, inclusione sociale e promozione culturale attraverso la vela. Ogni manifestazione organizzata rappresenta un’opportunità concreta di crescita per la città e un esempio di come lo sport possa fare rete con la comunità.