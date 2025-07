Controlli sul territorio, staccate sei denunce

Lo scorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, delle Stazioni dipendenti e il supporto dei carabinieri delle squadre S.I.O. (Squadra di Intervento Operativo) e S.A.T. (unità specializzata di Supporto all’Arma Territoriale) del 5° RGT “Emilia Romagna”, svolto prioritariamente in orario serale e notturno, per prevenire i reati in genere e contrastare il consumo di sostanze stupefacenti, nonché le condotte di guida in stato di alterazione.