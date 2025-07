Immobile comunale all’asta: il bando

Il Comune di Cesenatico ha istituito un bando per la vendita di un immobile di proprietà comunale in Via Sbarra 51 del valore a base d’asta è di € 250.000.

Si tratta di un complesso costituito da un fabbricato colonico con ampia corte e fabbricato separato accessorio, di unica costruzione, di due piani collegati ad un’unica rampa.

Essendo stato utilizzato in passato come comunità di riabilitazione, la divisione interna presenta: refettorio, segreteria, cucina, lavanderia, centrale termica e servizi igienici al piano terra oltre a diverse camere separate al centro da disimpegno al primo piano. La superficie commerciale è di 426mq. All’interno del fabbricato è depositata merce varia e numerosi oggetti da smaltire e il soggetto acquirente provvederà in autonomia allo sgombero del suddetto materiale.

L’immobile è visitabile con un sopralluogo previsto per giovedì 14 agosto alle ore 10 e martedì 2 settembre alle ore 15. Per informazioni è possibile scrivere una mail a nicoletta.lugnani@comune.cesenatico.fc.it o chiamare lo 0547/79307.