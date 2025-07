“Lingua blu”: cosa sta succedendo negli allevamenti

In merito a terapia e profilassi, è stato chiarito che non vi è alcuna terapia funzionale alla eliminazione del virus, ma solo la possibilità di risolvere o attenuare i sintomi (febbre, lingua blu ovvero cianotica nei casi più gravi, scolo nasale).

Il tasso di mortalità raggiunge una percentuale pari al 3% negli ovini mentre è del tutto trascurabile in bovini e caprini. Non è altresì previsto l’abbattimento di animali infetti, tuttavia devono essere adottate una serie di misure per evitarne la diffusione in zone UE che siano indenni.

Dallo scorso 29 luglio in Regione, è stato emanato un protocollo per la vaccinazione, in accordo con l’associazione regionale degli allevatori e con costi a loro carico oltre un trattamento con insetto-repellenti.