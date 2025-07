Nidi d’infanzia Cesenatico, azzerate le liste d’attesa

Il Comune di Cesenatico ha azzerato le liste d’attesa per il 2025/2026 nei nidi d’infanzia comunali.

Si tratta di un grande risultato che risponde così alle esigenze delle famiglie del territorio. Le domande per il nido “Piccolo Mare” a gestione diretta e per il nido “L’Arcobaleno” in concessione, sono state in totale 87, di cui 37 conferme e 50 nuove iscrizioni. Le richieste delle famiglie sono state tutte soddisfatte e sono stati opzionati anche 15 posti comunali extra a tempo pieno per il nido “L’arcobaleno” nel caso alcune famiglie presentino domanda tardiva.

Nel mese di settembre invece cominceranno i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido in via Leone nella sede della vecchia scuola dell’infanzia che negli ultimi anni era diventata la sede temporanea della Caritas di Cesenatico. Il finanziamento del PNRR ammonta a € 330.000,00 arrivati tramite un decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito per il “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. Con l’ultima variazione di bilancio approvata in Consiglio Comunale sono stati stanziati ulteriori € 150.000 di fondi comunali per la creazione della sezione lattanti dai 4 ai 9 mesi, attualmente non presente sul territorio comunale. Ad eseguire i lavori per il nuovo asilo di via Leone sarà la Lacky srl di Imola che si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 6,23%. Lacky srl si occuperà dei lavori mentre sarà Tecnocentro Studio Associato di Savignano sul Rubicone a curare la progettazione. La fine lavori è prevista per la primavera del 2026.