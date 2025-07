2 agosto 1980: l’Emilia Romagna non dimentica

La partecipazione della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa

Presidente, assessori regionali e rappresentanti dell’Assemblea legislativa parteciperanno agli appuntamenti organizzati per il 45esimo anniversario.

Domani, venerdì 1^ agosto, l’assessora Isabella Conti sarà alla commemorazione in ricordo dei bambini vittime della strage, alle ore 9 al Centro sociale culturale Villa Torchi, in via Colombarola 40, a Bologna.

Sabato 2 agosto il presidente de Pascale e il sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Bologna, Matteo Lepore, incontreranno alle 8.20, nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, i familiari delle vittime, insieme alle massime autorità. Interverranno il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna, Paolo Bolognesi, e la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

Il presidente seguirà il corteo fino a piazza Medaglie d’oro per l’intervento del presidente dell’Associazione delle vittime, Bolognesi, il triplice fischio del treno alle 10.25 – orario della tragica esplosione di 45 anni fa – e il minuto di silenzio in memoria delle vittime. Concluderà la sua partecipazione con la deposizione delle corone davanti al cippo dedicato al ferroviere Silver Sirotti, morto nella strage del treno Italicus.

All’incontro con i familiari e al corteo prenderanno parte, oltre al presidente de Pascale, le assessore regionali Gessica Allegni, Isabella Conti, Elena Mazzoni, Irene Priolo e l’assessore Giovanni Paglia.

Alle 11 il presidente dell’Assemblea legislativa, Maurizio Fabbri, salirà sul treno speciale per San Benedetto Val di Sambro per la commemorazione, in stazione, delle vittime degli attentati al treno Italicus e al Rapido 904.

Alle ore 11.30 l’assessora alla Mobilità, Irene Priolo, parteciperà alla cerimonia di deposizione delle corone in memoria dei tassisti deceduti il 2 agosto 1980 presso la sede di Co.Ta.Bo. in via Stalingrado.

Alle ore 21.15 la consigliera regionale Simona Lembi parteciperà, in rappresentanza della Regione, al concerto serale in piazza Maggiore dove l’orchestra del Teatro comunale di Bologna eseguirà brani vincitori del Concorso internazionale di composizione “2 agosto”, giunto alla 31esima edizione e che sarà trasmesso in diretta su Rai5 e Rai Radio3.