Assestamento di bilancio: priorità a scuole e sicurezza stradale

Nel consiglio comunale di martedì scorso è stato approvato l’assestamento di bilancio “con cui l’amministrazione comunale ha dimostrato ancora una volta che l’impegno profuso quotidianamente ha conferito all’ente solidità dal punto di vista economico in una fase storica molto complessa”, interviene la segretaria comunale Pd, Greta Passanese.

“L’assestamento di bilancio – continua la segretaria – non solo conferma la tenuta degli equilibri finanziari, ma prevede anche importanti investimenti a tutto campo con 1.6 milioni di euro di avanzo destinati alla manutenzione delle strade e del verde pubblico, agli interventi nelle scuole, alla sicurezza urbana e ai servizi sociali. Da segnalare l’ulteriore investimento da 150mila euro per istituire la sezione lattanti nel nuovo asilo di via Leone, un servizio mai presente prima sul territorio comunale; inoltre, sono stati stanziati 250mila euro (altri 250mila arriveranno da fondi provinciali) per la realizzazione della rotonda di via Fossa, un’opera fondamentale per migliorare la viabilità e la sicurezza di un’intera zona. Grande attenzione va posto sul nuovo ponte di via Fenili per cui serviranno 700mila euro e sui l’amministrazione comunale interverrà a partire dal 2026, accorciando anche i tempi previsti in origine”.