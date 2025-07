Da Cesenatico a Cesena, odissea al pronto soccorso

«Bar chiuso, vabbè, si cena con una confezione di Tuc ed una bottiglia di acqua naturale. Però di gente che bivacca lì di notte ce n’è parecchia, e ne avrebbe bisogno.

Qualcuno arriva con delle pizze nel cartone e davvero esplode l’italianità che ci contraddistingue nel mondo e scatena ilarità e luoghi comuni a profusione.

Ad un certo punto mi rendo conto che non ho con me le mie medicine per il cuore».

Come non bastasse la situazione si arricchisce di un altro punto interrogativo.

«Chiedo se posso avere una compressa di un medicinale per me fondamentale, perché non ce l’ho con me, e mi viene negato. Sono costretto ad andare a casa e tornare su, in piena notte. Alla fine si torna a casa ed alle 6».

Infine è tempo di interrogativi, quelli che ognuno si porrebbe.

«La domanda è: con tutte quelle tasse che pago, dove sono i servizi di cui ho bisogno e per cui verso continuamente uno soldi?».