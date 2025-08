FarmacoAmico: di cosa si tratta e chi aderisce

“Il progetto Farmaco Amico rappresenta un’iniziativa di grande valore per il nostro territorio, unendo sostenibilità, solidarietà e responsabilità sociale – dichiara il Sindaco Matteo Gozzoli –. Grazie a questa rete solidale, che vede Auser Cesena in prima linea nel recupero dei farmaci non scaduti, possiamo dare loro nuova vita, evitando sprechi e garantendo un supporto concreto a chi ne ha bisogno. L’economia circolare è una delle chiavi per costruire un futuro più equo e sostenibile, e questa iniziativa dimostra come, attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, sia possibile trasformare un problema in un’opportunità. Il Comune di Gambettola è orgoglioso di sostenere questo progetto, che incarna i valori di condivisione e attenzione al benessere della comunità”.

“L’adesione a FarmacoAmico da parte di nuove farmacie del Cesenate dimostra come l’iniziativa rappresenti un approccio virtuoso da seguire – afferma Raffaele Rossi, responsabile Servizi Ambientali Distretto Cesena del Gruppo Hera.

Il progetto di economia circolare persegue infatti il duplice obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti e di aiutare le fasce più deboli della popolazione, coniugando la sostenibilità ambientale con i principi di solidarietà. Questa iniziativa si affianca ad altre attività che Hera porta avanti con la preziosa collaborazione di Last Minute Market, come CiboAmico e Cambia il Finale, azioni concrete per dare nuovo valore a beni che altrimenti andrebbero sprecati”.

“L’iniziativa FarmacoAmico nel Cesenate sta dimostrando come la collaborazione tra farmacie, enti del terzo settore e cittadini possa generare un impatto concreto sul piano sociale e ambientale – ha affermato Matteo Guidi di Last Minute Market – La partecipazione attiva del territorio conferma quanto sia sentita l’importanza di ridurre lo spreco e valorizzare le risorse disponibili, a beneficio delle persone in difficoltà e della collettività nel suo insieme”.