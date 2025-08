«Sì a un polo della notte itinerante»

È rimasto solo un lontano ricordo del polo della notte. Oggi cosa si potrebbe fare per i giovani?

«Si trovano pareri molto discordanti, i giovani sono gli attuali, ma anche i futuri turisti. La maggior parte dei ragazzi, una volta diventati adulti ritornano con le famiglie nei luoghi che avevano visitato da giovani, l’investimento di oggi è anche per un ritorno futuro. Posso essere d’accordo con chi dice che creano confusione, degrado e spesso non sono ben visti. Tantissime località però riescono a gestire la cosa, bisognerebbe creare dei poli notturni dedicati, in modo che la confusione e il rumore non sia in tutta la città (vedi una volta la zona molo 95 e Batija a Cesenatico). Anche a Milano Marittima, ad esempio, c’è una zona con una concentrazione più alta di locali per giovani e una zona più tranquilla per passeggiare. La costa di Cesenatico è lunga circa 7 km, se venissero organizzate delle serate per giovani (e non solo) itineranti ogni giorno, ci sarebbero musica ed eventi, ma mai nello stesso posto, in questo modo non si scontenta sia chi vuole partecipare né, chi non vuole rumore e si trova nelle zone limitrofe. Anche i parchi, soprattutto di levante, hanno un’altissima potenzialità».