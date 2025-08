Guida 2025 ai beach club: il miglior ristorante è il Marè

Non ha più segreti il mondo degli stabilimenti balneari italiani, grazie all’uscita dell’edizione 2025 della prima e unica guida dedicata ai beach club, pubblicata da Morellini Editore (Milano). Un progetto editoriale che, attraverso un viaggio di oltre novemila chilometri lungo tutte le coste italiane, ha selezionato 300 strutture rappresentative dell’eccellenza nel settore.

A firmare questa esplorazione sono il giornalista Andrea Guolo e l’attrice e scrittrice Tiziana Di Masi, in veste di consulente esperienziale. Ogni beach club è raccontato attraverso una scheda che restituisce l’esperienza vissuta, lo stile e l’unicità del luogo. Le valutazioni, espresse in centesimi su sei criteri – location, servizi, design, food, beverage e mood – hanno determinato una classifica che va da uno a tre ombrelloni.

Nell’edizione 2025, l’Emilia-Romagna si distingue con 21 stabilimenti segnalati. Tra questi, a ottenere il massimo riconoscimento dei “tre ombrelloni” sono Mare Pineta (Milano Marittima), Fantini Club (Cervia) e Spiaggia Le Palme (Riccione).

Accanto alla classifica generale, la guida assegna anche quattro premi speciali. Nella categoria ristorazione trionfa Marè di Cesenatico, che si aggiudica il Cà Maiol Award – Best beach restaurant 2025. Per il design, il San Greg by Feudi di San Gregorio Award va a Spiaggia Le Palme di Riccione. Il riconoscimento per qualità e sostenibilità, promosso da Audit People, è stato assegnato ad Altamarea (Cattolica). Infine, per la migliore location, la scelta è caduta su Boca Barranca a Marina Romea.