Trovato in una colonia volto noto alla Polizia

All’interno di una colonia abbandonata a Ponente, è stata rintracciata una conoscenza degli agenti di polizia, un tunisino diciottenne, in Italia senza fissa dimora, già denunciato dai poliziotti del Commissariato di Cesena per una serie di furti e danneggiamenti commessi a Cesena che, in questo periodo, a quanto pare, si è spostato a Cesenatico. Da una attenta verifica, è emerso a carico del neo maggiorenne, una segnalazione della Procura dei Minorenni di Napoli per una serie di reati, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni aggravate ecc. commessi dal diciottenne all’interno di una comunità in Campania dove era ospite quando ancora era minorenne.

Nella circostanza, si è quindi proceduto con la denuncia per tali reati ed inoltre, poiché è risultato che il tunisino, di fatto, si trova sul territorio nazionale irregolarmente, si e proceduto nei suoi confronti anche per violazione delle norme sul soggiorno degli stranieri in Italia, con denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica di Forlì – Cesena.

Sono in corso anche accertamenti sulla sua persona per una eventuale effettiva espulsione dallo Stato Italiano.