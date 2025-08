Sabato 9 agosto torna la corsa all’alba per la solidarietà

Il Comune di Cesenatico – inoltre – aderirà alla campagna “Scusa c’è Angela?” in collaborazione con i bar e i locali del territorio. Sarà questa la frase-codice che ogni donna in pericolo potrà rivolgere allo staff dei locali pubblici al fine di chiedere aiuto e di attivare l’iter previsto. Nei locali aderenti si potrà infatti chiedere aiuto in modo discreto al personale del locale, che saprà come intervenire: chiamando un taxi, allontanando un soggetto molesto o se necessario contattando le forze dell’ordine.

Nei prossimi mesi verrà distribuito il materiale informativo con cui ogni locale potrà aderire alla campagna e ricevere ulteriore formazione gratuita.

“Ci tengo a ringraziare tutti i soggetti che hanno creduto e credono in questa corsa sostenendola dal punto di vista organizzativo ed economico: quindi Atletica Cesenatico. Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato, Rivierabanca, Adac e la Cooperativa Stabilimenti Balneari. Quando tutte queste realtà scendono in campo è un bel segnale, ancora di più se si uniscono per la parità di genere. L’obiettivo di questa corsa è regalare a Cesenatico un’ulteriore occasione per stare insieme e raccogliere fondi: vogliamo superare i 2000 euro dell’edizione 2024”, spiega il vicesindaco Lorena Fantozzi.

Il programma nel dettaglio.

RITROVO:

Piazza Spose dei Marinai dalle ore 5:30

PARTENZA:

Dalla spiaggia fronte piazza Spose dei Marinai alle ore 6:30

PERCORSO:

Due percorsi disponibili: uno da 7 km e uno da 3 km.

PREMIO DI PARTECIPAZIONE:

Marsupio porta pettorale.

RISTORO:

Acqua prima della gara, colazione con frutta paste e caffè per tutti i partecipanti alla fine.

ISCRIZIONE:

www.dprun.com

oppure il giorno della gara al costo di 7 euro.