Tutto pronto per la Mezza Maratona Alzheimer

Il Centro di Documentazione, invece, è un luogo unico nel suo genere. Sorge a Mercato Saraceno e nasce con l’obiettivo di promuovere la diffusione delle conoscenze sul tema delle demenze, di favorire la condivisione delle varie esperienze che si sviluppano nei contesti di assistenza e cura, di raccogliere e disseminare informazioni per una maggiore consapevolezza della malattia, con un innovativo approccio di sintesi che unisca conoscenza, accesso alle fonti, ricerca e pratica. È un osservatorio, luogo di studio, ricerca e formazione che dà accesso alla letteratura scientifica sulle demenze e raccoglie pratiche di cura per diffonderle attraverso un sistema digitale innovativo di immediata fruizione da parte di un pubblico diversificato. Il risultato atteso è l’attivazione di processi decisionali informati e la realizzazione di reti di cura per malati, familiari, caregiver, organizzazioni ed istituzioni con azioni di carattere culturale, scientifico e formativo.

400 sono le persone già iscritte tra runner competitivi e supporter runner di Fondazione Maratona Alzheimer. Quest’ultima modalità di partecipazione è una novità del 2025: quattro le categorie dei supporter runner, Supporter Runner, Champion Supporter Runner, Elite Supporter Runner e Top Supporter Runner. Coloro che hanno deciso di farne parte hanno aggiunto alla quota di partecipazione un’ulteriore donazione per sostenere il progetto Caffè Alzheimer Diffuso e il Centro di Documentazione, Studio e Ricerca Alzheimer Giovanni Bissoni.

La gara è realizzata dalla ASD Maratona Alzheimer che dall’anno 2018, in seguito alla scomparsa dell’ex ct Azeglio Vicini, ha intitolato la competizione “Memorial Azeglio Vicini” grazie alla collaborazione con il Panathlon Club di Cesena. Dopo i primi due km dalla partenza della gara è previsto il passaggio alla Rotonda dello Stadio di Cesena “Azeglio Vicini”, mentre a Cesenatico, proprio sotto al grattacielo in Piazza Costa accanto alla Rotonda Vicini, è fissato un traguardo intermedio. Entrambi i punti prevedono delle premiazioni ai primi che li raggiungeranno.

Per i runner competitivi le iscrizioni sono aperte fino al 14 settembre con queste modalità: la quota di iscrizione per il percorso Mezza Maratona “VII Memorial Azeglio Vicini” è di 40 euro per le adesioni che giungeranno entro il 9 settembre e di 45 euro le iscrizioni in loco fino a esaurimento pettorali.

