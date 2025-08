Continuano i lavori di adeguamento sismico alla scuola Arfelli

L’attività didattica degli alunni per l’intero anno scolastico 2025/2026 verrà svolto all’ex scuola Saffi in modo da poter garantire maggiore velocità nei lavori e soprattutto per garantire incolumità ad alunne, alunni, famiglie e a tutto il personale scolastico.

“I lavori alla scuola media Arfelli stanno proseguendo in maniera intensa e spedita e ieri ne ho visto da vicino gli avanzamenti insieme al capo cantiere e all’ingegnere Boschetti. Questo adeguamento sismico è molto importante e interverrà su una scuola esteticamente apprezzabile e con spazi all’avanguardia che però aveva bisogno di un intervento per migliorarne la sicurezza. Stiamo portando avanti un lavoro strutturale e ampio su tutti gli edifici scolastici del nostro territorio. Siamo intervenuti sulla scuola di Sala, poi sulla Saffi per il miglioramento e l’efficientamento sismico e recentemente abbiamo inaugurato il nuovo Polo di viale Torino. A settembre partirà la realizzazione del nuovo nido di via Leone e stiamo concludendo la progettazione per la scuola di via Caboto”, conclude il sindaco Matteo Gozzoli.