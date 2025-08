Guardia di Finanza: potenziati i servizi di vigilanza estiva

Anche il sindaco della cittadina rivierasca, Matteo Gozzoli, il cui Comune si è fatto carico di garantire il necessario supporto logistico, ha ringraziato gli Allievi Marescialli per il contributo a tutela della legalità in questo periodo di maggiore afflusso turistico, augurando loro una proficua esperienza di servizio.

Il personale di rinforzo assicurerà – in stretta sinergia con le altre Forze di Polizia, ciascuna in ragione delle proprie competenze e con il coordinamento della locale Prefettura – mirati servizi di controllo del territorio in questo particolare periodo dell’anno, allo scopo di innalzare il livello dell’attività di prevenzione e repressione, soprattutto lungo la fascia rivierasca.

In particolare, le nuove unità garantiranno appositi servizi di controllo economico del territorio nell’arco delle 24 ore giornaliere, con l’obiettivo di contrastare, in particolare, ogni forma di illecito in materia di contraffazione, sicurezza prodotti, abusivismo commerciale e i traffici illeciti in genere, che possono mettere a rischio la legalità e la sicurezza nei rapporti economico-finanziari, ai danni di cittadini, imprenditori e operatori onesti.