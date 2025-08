Installato un rilevatore di velocità in via Cervese

In via Cervese, subito dopo la stazione di rifornimento di carburante di Pioppa, è stato installato un nuovo dispositivo di controllo automatizzato della velocità. L’intervento si inserisce in un più ampio percorso volto a garantire maggiore sicurezza sulle strade comunali.

Via Cervese, in particolare, rappresenta un’arteria molto trafficata durante tutto l’anno, con un significativo incremento nei mesi estivi per via del flusso di traffico verso il mare. Sulla base del report decennale 2024 elaborato dal Servizio Statistica del Comune di Cesena, sul fronte dell’incidentalità, le due ruote si rivelano il mezzo più pericoloso. Se guardiamo poi alla collocazione geografica il quartiere con più decessi da incidenti stradali è proprio il Cervese Nord, con 12 morti. A seguire il Centro Urbano e il Fiorenzuola, entrambi con 7, e l’Oltre Savio, con 6. Più staccati gli altri, mentre il quartiere più sicuro è il Cesuola, dove negli ultimi dieci anni non si sono registrati incidenti mortali.

Più nel dettaglio, le strade con più incidenti sono quelle ad alto scorrimento, come la via Emilia Levante, la Ravennate o la Secante (via Ugo La Malfa). Tra queste troviamo anche le grandi arterie centrali, come la via Emilia nel suo tratto urbano, le vie Cesenatico, Cervese e Savio.