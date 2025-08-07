Cocaina sotto il sellino: pusher in fat bike

Nel pomeriggio di lunedì 4 agosto, gli agenti del nucleo di sicurezza urbana della polizia locale di Cesenatico in collaborazione con la Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare – impegnati in un’attività in borghese – hanno fermato un giovane a bordo di una “fat bike” che si intratteneva con fare sospetto insieme al conducente di un’auto utilitaria nella zona di Valverde.

Alla vista degli operatori, il conducente dell’auto si allontanava velocemente mentre il giovane albanese di 25 anni lasciava cadere dalle mani 4 involucri contenenti cocaina. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire, opportunamente nascoste sotto il sellino, ulteriori 7 dosi di cocaina pronte alla vendita. L’immediata attività d’indagine ha consentito di risalire all’alloggio dello straniero, un affittacamere sito in zona Villamarina dove sono state rinvenute ulteriori 4 dosi e circa 1.500 euro in banconote di piccolo taglio e riconducibili all’attività di spaccio.

Per i fatti il giovane, dopo le procedure di fotosegnalamento, è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.