Dal mercato alle corse: l’Ape del nonno porta Manuel Spinelli sul podio

Un’altra impresa per Manuel Spinelli, 24 anni, di Sala di Cesenatico, già campione regionale nella categoria Ape Proto A1. Questa volta, però, la sfida aveva un sapore speciale: alla gara Red Bull di Sirolo, Manuel ha corso con un’Ape originale, quella del nonno, e ha conquistato un secondo posto al fotofinish.
“Per appena 2 centesimi di secondo io e il mio copilota Simone Amadori ci siamo piazzati secondi. Un pizzico di amarezza c’è, ma è stata una gara bellissima, anche perché ho corso con l’Ape con cui mio nonno vendeva frutta e verdura in piazza delle Conserve. Non l’abbiamo modificata, l’abbiamo solo allestita seguendo il tema della competizione: la pesca”.
Il primo gradino del podio è andato al Novi Racing Team, mentre il secondo se l’è aggiudicato la Sala Squadra Corse, il team di Manuel.
“Ora ho quattro Ape: tre modificate per le gare e quella del nonno, originale. La mia passione è nata circa dieci anni fa: ero nel mio garage, ho iniziato a smontare, sistemare, trasformare questo mezzo agricolo in un veicolo da corsa. E da allora mi ha dato tante soddisfazioni”.
E non ha intenzione di fermarsi. “Ora ci stiamo preparando per il MotoGP di Misano, in programma il 6 e 7 settembre. È una pista che mi piace moltissimo: ho già vinto altre volte, c’è una bella atmosfera e un grande pubblico”.
E per chi volesse vedere dal vivo l’Ape protagonista dell’ultima gara, Manuel sarà presente con il suo mezzo anche al raduno in piazza Andrea Costa a Cesenatico, il 16 agosto.