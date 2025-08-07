Dal mercato alle corse: l’Ape del nonno porta Manuel Spinelli sul podio

“Ora ho quattro Ape: tre modificate per le gare e quella del nonno, originale. La mia passione è nata circa dieci anni fa: ero nel mio garage, ho iniziato a smontare, sistemare, trasformare questo mezzo agricolo in un veicolo da corsa. E da allora mi ha dato tante soddisfazioni”.

E non ha intenzione di fermarsi. “Ora ci stiamo preparando per il MotoGP di Misano, in programma il 6 e 7 settembre. È una pista che mi piace moltissimo: ho già vinto altre volte, c’è una bella atmosfera e un grande pubblico”.

E per chi volesse vedere dal vivo l’Ape protagonista dell’ultima gara, Manuel sarà presente con il suo mezzo anche al raduno in piazza Andrea Costa a Cesenatico, il 16 agosto.