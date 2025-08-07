Incendio ai margini della Statale

Un incendio al margine della Statale nel tratto compreso tra Sala e Villamarina è divampato nella serata di giovedì. Il fumo che si è riversato sulle carreggiate richiede particolare prudenza. La direzione di marcia è quella da Ravenna a Rimini.
Il tratto interessato non è particolarmente vicino ad abitazioni. Potrebbe trattarsi di un incendio di sterpaglie. Infatti basta un mozzicone lanciato su tratti di erba secchi per far sì che divampino le fiamme.
I soccorsi sono stati allertati e probabilmente un tratto di carreggiata potrebbe essere chiuso o ristretto.