Incendio ai margini della Statale
Incendio ai margini della Statale

By 7 Agosto 2025 No Comments

Un incendio al margine della Statale nel tratto compreso tra Sala e Villamarina è divampato nella serata di giovedì. Il fumo che si è riversato sulle carreggiate richiede particolare prudenza. La direzione di marcia è quella da Ravenna a Rimini.

Il tratto interessato non è particolarmente vicino ad abitazioni. Potrebbe trattarsi di un incendio di sterpaglie. Infatti basta un mozzicone lanciato su tratti di erba secchi per far sì che divampino le fiamme.

I soccorsi sono stati allertati e probabilmente un tratto di carreggiata potrebbe essere chiuso o ristretto.

