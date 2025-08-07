“Staff Hotel” per il turismo: arrivano gli incentivi per creare alloggi per stagionali

a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè

Se sei un operatore turistico, sai bene quanto sia difficile oggi trovare personale stagionale disposto a spostarsi per lavorare nei periodi clou.

È un problema che si ripresenta ogni anno, sempre più grave. Ma finalmente arriva una misura che potrebbe davvero aiutare: il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95, che all’articolo 14 introduce un sistema di contributi concreti per realizzare o sistemare alloggi da destinare ai lavoratori stagionali.

Il senso della misura?

L’obiettivo è chiaro: migliorare le condizioni di vita dei lavoratori stagionali, fidelizzarli, e rendere più attrattivo il lavoro nel turismo, soprattutto in quelle località dove trovare una casa — e pagarla — è quasi impossibile.

Quindi: