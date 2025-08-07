Strike di auto, Bagnarola lancia l’sos
Strike di auto, Bagnarola lancia l’sos

7 Agosto 2025

Un incidente che ha coinvolto più vetture nelle scorse notti preoccupa Bagnarola. “Tra l’1.00 e l’1.30 una ragazza ci ha distrutto due macchine. le nostre macchine parcheggiate davanti a casa. In più ha preso una terza macchina del nostro vicino. Sulla via Cesenatico Bagnarola NON SE NE PUÒ PIU !! Non e la prima volta che capita una cosa del genere e non sarà l’ultima. Bisogna fare qualcosa guidano troppo forte”. Questoil grido disperato di una residente che accompagna il proprio scritto con una foto eloquente che riportiamo.

La tesi di installare i dossi, con ogni probabilità non potrà essere percorsa perché il via Cesenatico è una via preferenziale per collegare Cesenatico al Pronto Soccorso di Cesena. Impossibile che un’ambulanza, durante un’emergenza debba rallentare fino a pochi chilometri orari per superare il dosso. E poi quanti dossi bisognerebbe mettere lungo la via Cesenatico?

Purtroppo, come spesso succede in questi casi, la soluzione non può essere demandata a un ente terzo in quanto il rispetto dei limiti, la prudenza e l’attenzione alla guida dipendono da chi sta al volante.

