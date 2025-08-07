Strike di auto, Bagnarola lancia l’sos

Un incidente che ha coinvolto più vetture nelle scorse notti preoccupa Bagnarola. “Tra l’1.00 e l’1.30 una ragazza ci ha distrutto due macchine. le nostre macchine parcheggiate davanti a casa. In più ha preso una terza macchina del nostro vicino. Sulla via Cesenatico Bagnarola NON SE NE PUÒ PIU !! Non e la prima volta che capita una cosa del genere e non sarà l’ultima. Bisogna fare qualcosa guidano troppo forte”. Questoil grido disperato di una residente che accompagna il proprio scritto con una foto eloquente che riportiamo.