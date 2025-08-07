Tartarughe in pericolo: l’allarme di Fondazione Cetacea

“Come già accaduto, in circostanze simili nel 2009, indagheremo sulle cause di questo fenomeno – spiega la Fondazione Cetacea – Ringraziamo tutta la rete di Emilia Romagna, Marche e Veneto per gli interventi repentini: la Guardia Costiera e le Capitanerie di Porto, il Museo di Storia Naturale di Venezia, WWF Dune degli Alberoni, CERT Università di Padova, Devi Mantovan e i volontari di ISAMAR, i volontari Sea Shepherd Gianluca Frisoni e Cecilia Menghi, Cima Sub Senigallia, IZS Pesaro, Università di Camerino, Traghettatori del Conero, i segnalatori e i nostri volontari e soci lungo tutta la costa”.