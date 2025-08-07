Tramonto di Vino: il gusto è in piazza Spose dei Marinai

A completare l’offerta gastronomica un trionfo di sapori con i prodotti certificati regionali proposti in speciali banchi d’assaggio per l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop in varie declinazioni gourmet, i Salumi Piacentini con l’Aperidop a base delle tre Dop del territorio (Pancetta, Salame e Coppa), il fresco Cocomero a buccia Nera del Consorzio Dolce Passione, la Piadina Romagnola Igp da assaggiare in purezza, l’Olio di Brisighella Dop, l’Aceto di Modena Igp, le Pesche e Nettarine di Romagna Igp… E ancora una selezione gourmet di salumi e formaggi messi a disposizione dai Consorzi partner delle Dop e Igp impiattati, e serviti da docenti e alunni dell’Istituto Alberghiero Artusi di Forlimpopoli e dallo Ial di Cesenatico, coordinati dalla chef Silvia Mariani e dal maitre Stefano Buda. Fra i prodotti il Prosciutto di Parma Dop, il Prosciutto di Modena Dop, la profumatissima Mortadella Bologna Igp, la Coppa di Parma Igp e il Salame Felino Igp, i Salamini Italiani alla Cacciatora Dop, il Parmigiano Reggiano Dop, lo Squacquerone di Romagna Dop e altri formaggi a km zero messi a disposizione dalla Centrale del Latte di Cesena, accompagnati dall’iconica Piadina Romagnola Igp.

Un focus particolare sarà poi dedicato ai quattro vini autoctoni regionali per eccellenza: Albana di Romagna Romagna Docg e Romagna Doc Sangiovese per la Romagna e Malvasia di Parma e Piacenza, Lambrusco per l’Emilia. Queste quattro tipologie di vini saranno oggetto di mini seminari itineranti di approfondimento tenuti da sommelier degustatori e aperti a piccoli gruppi (previa iscrizione gratuita alle casse) che desiderano farsi guidare da un esperto e migliorare la loro conoscenza delle varie etichette in assaggio.