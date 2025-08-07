Tramonto di Vino: il gusto è in piazza Spose dei Marinai

Venerdì 8 agosto torna alla sua ventesima edizione, la tappa più storica di Tramonto DiVino, a Cesenatico, in piazza Spose Marinai fra il porto leonardesco e il mare. Organizzata in una sola serata, a partire dalle 19.30, l’evento promette una full immersion nel meglio dei vini e dei cibi regionali. Vasta e articolata l’offerta enogastronomica della serata che prevede oltre 400 etichette in libera degustazione servite e raccontate dai sommelier di Ais, provenienti dalle cantine di tutta la regione, compreso l’esclusivo banco d’assaggio dei vini appena laureati campioni della Guida Ais Emilia Romagna da Bere e da Mangiare 2025/26: i best 100 Emilia e Romagna e i 12 Ambasciatori. Coi vini regionali duetteranno poi 100 etichette internazionali (dalla Francia alla Spagna, dal Sud Africa al Portogallo) premiate al Concorso Mondiale di Bruxelles.
Ospite d’onore della serata la ‘Lounge Novebolle’ con le migliori bollicine della Doc Romagna Spumante, il marchio collettivo del Consorzio Vini di Romagna accompagnate in prestigioso abbinamento alle ostriche ‘mignon’ di Goro, dai sapori delicati e bilanciati, e a un assaggio di tartare di Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp.
Protagonista della serata la Patata di Bologna Dop, una vip in cucina, che sarà valorizzata da un’inedita ricetta gourmet dal titolo simbolico “L’Emilia incontra la Romagna” a cura degli chef del Pellegrino Artusi di Forlimpopoli: un Tortino di Patata di Bologna Dop con Squacquerone di Romagna Dop, Scalogno di Romagna Igp, Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop e una chips di Pancetta Piacentina Dop croccante.
A completare l’offerta gastronomica un trionfo di sapori con i prodotti certificati regionali proposti in speciali banchi d’assaggio per l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop in varie declinazioni gourmet, i Salumi Piacentini con l’Aperidop a base delle tre Dop del territorio (Pancetta, Salame e Coppa), il fresco Cocomero a buccia Nera del Consorzio Dolce Passione, la Piadina Romagnola Igp da assaggiare in purezza, l’Olio di Brisighella Dop, l’Aceto di Modena Igp, le Pesche e Nettarine di Romagna Igp… E ancora una selezione gourmet di salumi e formaggi messi a disposizione dai Consorzi partner delle Dop e Igp impiattati, e serviti da docenti e alunni dell’Istituto Alberghiero Artusi di Forlimpopoli e dallo Ial di Cesenatico, coordinati dalla chef Silvia Mariani e dal maitre Stefano Buda. Fra i prodotti il Prosciutto di Parma Dop, il Prosciutto di Modena Dop, la profumatissima Mortadella Bologna Igp, la Coppa di Parma Igp e il Salame Felino Igp, i Salamini Italiani alla Cacciatora Dop, il Parmigiano Reggiano Dop, lo Squacquerone di Romagna Dop e altri formaggi a km zero messi a disposizione dalla Centrale del Latte di Cesena, accompagnati dall’iconica Piadina Romagnola Igp.
Un focus particolare sarà poi dedicato ai quattro vini autoctoni regionali per eccellenza: Albana di Romagna Romagna Docg e Romagna Doc Sangiovese per la Romagna e Malvasia di Parma e Piacenza, Lambrusco per l’Emilia. Queste quattro tipologie di vini saranno oggetto di mini seminari itineranti di approfondimento tenuti da sommelier degustatori e aperti a piccoli gruppi (previa iscrizione gratuita alle casse) che desiderano farsi guidare da un esperto e migliorare la loro conoscenza delle varie etichette in assaggio.
Per operare una corretta selezione dei partecipanti all’evento, indirizzando ad una degustazione e ad un consumo consapevole dei vini e dei prodotti gastronomici regionali, è previsto un ticket d’ingresso fissato in € 28,00. Il ticket potrà essere acquistato anticipatamente in prevendita, senza costi aggiuntivi, sul sito https://shop.emiliaromagnavini.it/ in modo da evitare file ed assembramenti al desk d’ingresso (entro ore 18.00 di giovedì 7 agosto. Dopo solo biglietti alla cassa).
Il ticket comprende la libera degustazione dei vini ai banchi d’assaggio, le proposte food, sia servite tal quali che preparate dagli chef, la Guida ‘Emilia-Romagna da Bere e da Mangiare’ e il calice da degustazione.
Durante le manifestazioni lo storytelling di chef, giornalisti e sommelier, inframezzato da note musicali lounge per sax e voce, trasformerà l’evento gastronomico in un imperdibile appuntamento con la cultura del vino e del cibo del territorio.