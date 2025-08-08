Da Torino a Cesenatico per rubare a minorenni

Nella tarda serata di lunedì, nella zona del grattacielo di Cesenatico, alcune ragazze, hanno attirato l’attenzione di una volante della Polizia, lamentando di essere state derubate, in due distinti episodi, nel tardo pomeriggio e nella prima serata, da due individui poi dileguatisi. Le ragazze hanno riferito ai poliziotti che mentre si trovavano nella Piazza Andrea Costa, sono state letteralmente bloccate da questi due soggetti i quali le hanno indotte in confusione con giri di parole incomprensibili e poi offrendo loro delle cartoline e delle cavaliere da donna in regalo, mettendogliele praticamente in mano senza che loro fossero in grado di opporre un rifiuto; a questo punto, invece, gli uomini hanno domandato alle giovani una offerta o il pagamento degli oggetti precedentemente regalati.