Estate, e se tornassero in voga le colonie?

L’Adige riporta un primo bilancio della colonia, che è una opportunità per chi ha figli, ma lavora nei mesi estivi.

«Siamo partiti lo scorso 17 giugno con un primo turno di apertura, cioè 130 bambine e bambini – ha spiegato Nicola Ferrari, responsabile dell’area educativa e direttore della colonia che Aerat organizza da oltre quarant’anni a Cesenatico – Un secondo turno contava 310 ragazzi, tutti compresi tra i 6 e i 15 anni, e altrettanti sono partiti per il terzo turno. Senza dimenticare i 35 assistenti che ci aiutano a gestire tutti al meglio. Ormai le famiglie ci conoscono e aspettano il nostro appuntamento con entusiasmo, basti pensare che lo scorso gennaio abbiamo esaurito i mille e quattrocento posti a disposizione in appena quattro ore. La caratteristica principale della nostra esperienza riguarda l’assenza di telefoni cellulari: siamo infatti una colonia “smartphone free” e per i nostri giovani si tratta di un distacco importante. Sicuramente è un’esperienza diversa, ma molto gradita e apprezzata».