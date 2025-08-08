Informagiovani e spazi sociali: oltre 130 progetti finanziati dalla Regione

Nell’approvazione delle graduatorie in attuazione della L.R. 14/08 ci sono in totale 110 progetti. Di questi 38 sono finanziati attraverso un bando biennale (2,6 milioni di euro nel biennio) a favore di iniziative promosse dagli enti locali. Coinvolgeranno quasi 11mila ragazze e ragazzi, dai 15 ai 35 anni, in servizi, laboratori, workshop e tante altre attività. L’obiettivo è stimolare la crescita personale e il rapporto con gli altri, favorendo l’aggregazione e contrastando il disagio giovanile. I progetti finanziati tendono anche a consolidare la rete degli Informagiovani e a qualificarne le attività all’interno degli spazi. Altre iniziative sono dedicate alle web radio e alle progettualità innovative anche nel campo della multimedialità e dei nuovi linguaggi comunicativi, in grado di promuovere il protagonismo diretto delle giovani generazioni. Tra i progetti anche quelli a favore della creatività e lo sviluppo di reti di artisti.

Beneficiari dei contributi sono sempre gli enti locali: hanno presentato domanda tutti i dieci Comuni capoluogo, una Associazione di Comuni capoluogo (GA/ER) e 27 Unioni, che rappresentano oltre il 67% delle Unioni presenti in regione.

Altri 36 progetti, finanziati con 1,8 milioni nel biennio, riguardano invece la riqualificazione di luoghi e strutture di aggregazione. Come la realizzazione di ambienti di coworking e polifunzionali, di fab-lab, di sale prove, Informagiovani e web radio. Comprese nella riqualificazione anche le aree esterne, con l’acquisto di arredi per migliorarne la fruizione e allestimenti/potenziamenti tecnologici e strumentali, come l’acquisizione di computer, notebook, stampanti, microfoni, mixer, impianti, e tanto altro.

Sono inoltre stati assegnati più di un milione di euro a favore dei Comuni capoluogo e Unioni di Comuni per l’anno 2025 per la realizzazione di 36 progetti direttamente promossi e realizzati dalle ragazze e dai ragazzi, con il coinvolgimento diretto di quasi 60mila persone e l’impegno delle associazioni giovanili del territorio. In questo filone, iniziative ed eventi che si svolgono attraverso esperienze immersive residenziali, dove al centro viene posto il dialogo intergenerazionale, l’educazione affettiva ed emotiva e la costruzione di comunità inclusive. Alla realizzazione di queste attività contribuiranno enti locali, associazioni e cooperative che hanno già dato la disponibilità.

A questi finanziamenti si aggiungono circa 411mila euro di risorse provenienti dal Fondo nazionale politiche giovanili, GECO 14, destinate ai Comuni e Associazioni di Comuni capoluogo per le attività di coordinamento di tutti i soggetti coinvolti (monitoraggio, comunicazione, assistenza tecnica, ecc….) individuate insieme agli enti locali dell’Emilia-Romagna con un percorso di concertazione con la Regione. In particolare, saranno realizzate 4 azioni di sistema: Comune di Bologna progetti GiovaZoom – News Lab e On E-R Hub; Comune di Modena progetto HUBility – networking e formazione; Comune di Ravenna progetto Coordinamento regionale informagiovani; GA/ER progetto Costellazione.

Infine, sono 30 i progetti territoriali, finanziati con oltre 652mila euro, con l’obiettivo di valorizzare il progetto YoungERcard, la tessera gratuita, pensata dalla Regione per le ragazze e i ragazzi dai 14 ai 29 anni che vivono, studiano o lavorano nel territorio regionale e che consente l’accesso agevolato a beni e servizi.

