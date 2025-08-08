La spiaggia di Cesenatico diventa Woodstock all’alba

Lo stile della band è una fusione tra il funk/rock psichedelico con venature soul del secondo Jimi Hendrix (con richiami anche al sound dei Doors) ed il blues classico americano ed inglese (le influenze di Al Kooper, Mike Bloomfield, Carlos Santana, John Mayall ed Eric Clapton sono molto evidenti). La band utilizza una strumentazione rigorosamente analogica, una scelta sicuramente in controtendenza rispetto all’epoca attuale. I Voodoo Child sono stati scelti più volte per diverse rassegne a tema ed hanno alle spalle oltre 500 live.

La band è reduce da un tour in Nord Europa, con date in Danimarca (Copenhagen) e Svezia (al prestigioso Flat Cap di Helsingborg, dove suonano gruppi provenienti da tutto il mondo). Il 31 dicembre 2024 dicembre la band ha suonato al leggendario Hard Rock Café di Amsterdam.

L’ingresso è libero. In caso di maltempo, i concerti saranno annullati.

Per informazioni: Ufficio Cultura e Teatro, dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì (escluso festivi), via Armellini 18 a Cesenatico 0547 79274.