Sfrutta la nipote per chiedere l’elemosina: denunciata

Nella settimana appena trascorsa gli agenti del comando di Polizia Locale di Cesenatico hanno effettuato una serie di controlli antiaccattonaggio nella zona del porto canale. Nell’ambito di questa attività è stata denunciata in stato di libertà una 60enne bosniaca intenta a effettuare attività di accattonaggio che si avvaleva della giovane nipotina di appena 10 anni. La bambina risultava essere temporaneamente in vacanza da Milano e per monitorare la sua situazione sono stati immediatamente informati i servizi sociali competenti per il territorio.