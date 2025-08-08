Sfrutta la nipote per chiedere l’elemosina: denunciata
8 Agosto 2025

Nella settimana appena trascorsa gli agenti del comando di Polizia Locale di Cesenatico hanno effettuato una serie di controlli  antiaccattonaggio nella zona del porto canale. Nell’ambito di questa attività è stata denunciata in stato di libertà una 60enne bosniaca intenta a effettuare attività di accattonaggio che si avvaleva della giovane nipotina di appena 10 anni. La bambina risultava essere temporaneamente in vacanza da Milano e per monitorare la sua situazione sono stati immediatamente informati i servizi sociali competenti per il territorio.

I controlli sono poi proseguiti con la denuncia in stato di libertà di due soggetti colti in stato d’ebbrezza, uno dei quali con tasso alcolemico tre volte oltre il limite consentito.

Numerose sono, inoltre, state le violazioni contestate per l’uso personale di stupefacenti che hanno portato al sequestro di oltre 30 grammi di hashish e alla segnalazione di sei soggetti, tre dei quali minorenni provenienti da strutture da accoglienza del milanese.

