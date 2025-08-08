Turismo, FdI: «Dalla Regione parole, parole, parole»

“Piuttosto – prosegue Pestelli – ci chiediamo quali siano le volontà concrete della Giunta, dato che ad oggi, al di là delle solite parole, non c’è traccia di azioni effettive. La Romagna può garantire una offerta turistica attrattiva a tutto tondo, dal turismo balneare all’escursionismo e alle altre attività a contatto con la natura, dall’offerta sportiva a quella del wellness. A questo si aggiungano la candidatura della città di Forlì a Capitale Italiana della Cultura 2028, in sinergia con Cesena e il territorio, e gli investimenti che l’amministrazione comunale forlivese sta mettendo in campo per questo percorso: il turismo culturale rappresenta un volano estremamente efficace”.

“In quest’ottica – chiosa il consigliere regionale FDI – è importante sostenere il brand Romagna a tutto tondo, favorendo anche la riqualificazione alberghiera con provvedimenti concreti. E infine, è necessario e improrogabile procedere con la strutturazione di un piano strategico integrato per gli aeroporti regionali, che possa coinvolgere e sostenere le potenzialità anche del Ridolfi di Forlì. Il presidente De Pascale e la Giunta lo hanno più volte annunciato, ma ad oggi non c’è stato alcun riscontro concreto”.