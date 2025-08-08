Tutti gli appuntamenti dell’estate 2025 con la Coop Bagnini

I balneari questa estate sono i protagonisti di decine di eventi culturali e di manifestazioni che si tengono a Cesenatico. La Cooperativa stabilimenti balneari, alla quale aderiscono i 128 lidi distribuiti lungo i sette chilometri della spiaggia cesenaticense, investono infatti consistenti risorse economiche e risorse umane, per organizzare e sostenere la maggior parte delle attrazioni proposte in questo spicchio di Adriatico.

Una delle più interessanti e riuscite è senz’altro Lallapalooza, la manifestazione organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Makers Eventi e il patrocinio del Comune di Cesenatico, per dar vita ad uno dei luoghi più suggestivi della città.

Grazie ai bagnini i riflettori si accendono sull’ultimo tratto della vena Mazzarini, dove negli anni ’60 sorse il primo Delfinario d’Europa. Fra i tanti mammiferi marini introdotti i più famosi furono Lalla e Palooza, ai quali è dedicato il nome del calendario eventi che attira sia turisti che residenti in zona. Per sei venerdì sera, durante l’estate, qui sarà allestito un mercatino di creativi con bancarelle di artisti e artigiani che propongono monili di varia fattura, un’area dove è possibile assaporare i prodotti tipici del cibo di strada e uno spazio eventi, il tutto accompagnato dalla musica live suonata su di una zattera galleggiante. Ci sono altre sorprese nell’acqua, che è protagonista ed allo stesso tempo sicura, visto che sulle serate di Lallapalooza vigilano i bagnini di salvataggio.