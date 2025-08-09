Addio a Romeo Battistini, titolare dell’ex ristorante Da Ciro

Una vita dedicata al lavoro: prima con un banco di pesce a Cesena poi, insieme al padre Ciro, la prima friggitoria in piazza Fiorentini, infine il ristorante Da Ciro, in viale Trento, che alcuni anni fa aveva lasciato, per godersi il meritato riposo.
Oggi Cesenatico dice addio a uno dei commercianti e imprenditori più stimati in città: Romeo Battistini, morto all’età di 84 anni.
Il funerale avrà luogo lunedì 11 agosto (ore 14.30) partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale Marconi di Cesenatico per la chiesa di San Giacomo. Alle 15 la Santa Messa, poi il corteo funebre sarà diretto al cimitero di Cesenatico.