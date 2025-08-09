Addio a Romeo Battistini, titolare dell’ex ristorante Da Ciro
News

Addio a Romeo Battistini, titolare dell’ex ristorante Da Ciro

By 9 Agosto 2025

Una vita dedicata al lavoro: prima con un banco di pesce a Cesena poi, insieme al padre Ciro, la prima friggitoria in piazza Fiorentini, infine il ristorante Da Ciro, in viale Trento, che alcuni anni fa aveva lasciato, per godersi il meritato riposo.

Oggi Cesenatico dice addio a uno dei commercianti e imprenditori più stimati in città: Romeo Battistini, morto all’età di 84 anni.

romeo battistini
Il funerale avrà luogo lunedì 11 agosto (ore 14.30) partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale Marconi di Cesenatico per la chiesa di San Giacomo. Alle 15 la Santa Messa, poi il corteo funebre sarà diretto al cimitero di Cesenatico.

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

