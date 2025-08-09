D.P. Run 2025: un’alba di sport, valori e solidarietà
Eventi e CulturaNewsSport

D.P. Run 2025: un’alba di sport, valori e solidarietà

By 9 Agosto 2025 No Comments

Un’ondata di energia e partecipazione ha animato la terza edizione della D.P. Run – Destinazione Parità, la corsa all’alba che unisce sportivi, appassionati e camminatori per sostenere progetti dedicati alla parità di genere.

dp run 2025 spiaggia ponente

Questa mattina (sabato 9 agosto) piazza Spose dei Marinai si è trasformata in un colorato punto di partenza per circa 500 partecipanti, oltre 150 in più rispetto l’edizione precedente: un segnale forte di quanto questo format stia conquistando sempre più cuori.

dp run 2025

Due i percorsi proposti, immersi tra spiaggia e pineta: uno di 3 km e uno di 7 km, per soddisfare sia chi cercava una passeggiata rigenerante sia chi puntava a una corsa più intensa. Tra i partecipanti anche molti turisti: il primo classificato, un ragazzo di appena 16 anni proveniente dalla Svizzera, ha testimoniato la crescente risonanza dell’evento, che quest’anno ha accolto presenze, tra gli altri, da Lombardia e dall’Emilia-Romagna.

dp run 2025
Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Ma la D.P. Run non è solo una gara. Sul podio non sono saliti i tempi migliori, ma i valori: il rispetto delle donne, la parità di genere e la voce forte contro ogni forma di violenza. Un appello particolare è stato lanciato per fermare la tragedia che si sta consumando in Palestina, con un’attenzione speciale alle donne.

Il ricavato sarà devoluto al Centro Donna di Cesena, allo Sportello Alba di Savignano e all’associazione Crisalide APS, per finanziare progetti dedicati alla parità di genere, alla lotta alle discriminazioni e alle azioni contro la violenza sulle donne.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Inviando questo modulo acconsenti al trattamento dei dati secondo le vigenti norme di Privacy e diritto di autore. Per maggiori informazioni vai alla pagina Privacy e Cookie.

Leave a Reply