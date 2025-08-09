D.P. Run 2025: un’alba di sport, valori e solidarietà

Un’ondata di energia e partecipazione ha animato la terza edizione della D.P. Run – Destinazione Parità, la corsa all’alba che unisce sportivi, appassionati e camminatori per sostenere progetti dedicati alla parità di genere.
Questa mattina (sabato 9 agosto) piazza Spose dei Marinai si è trasformata in un colorato punto di partenza per circa 500 partecipanti, oltre 150 in più rispetto l’edizione precedente: un segnale forte di quanto questo format stia conquistando sempre più cuori.
Due i percorsi proposti, immersi tra spiaggia e pineta: uno di 3 km e uno di 7 km, per soddisfare sia chi cercava una passeggiata rigenerante sia chi puntava a una corsa più intensa. Tra i partecipanti anche molti turisti: il primo classificato, un ragazzo di appena 16 anni proveniente dalla Svizzera, ha testimoniato la crescente risonanza dell’evento, che quest’anno ha accolto presenze, tra gli altri, da Lombardia e dall’Emilia-Romagna.
Ma la D.P. Run non è solo una gara. Sul podio non sono saliti i tempi migliori, ma i valori: il rispetto delle donne, la parità di genere e la voce forte contro ogni forma di violenza. Un appello particolare è stato lanciato per fermare la tragedia che si sta consumando in Palestina, con un’attenzione speciale alle donne.
Il ricavato sarà devoluto al Centro Donna di Cesena, allo Sportello Alba di Savignano e all’associazione Crisalide APS, per finanziare progetti dedicati alla parità di genere, alla lotta alle discriminazioni e alle azioni contro la violenza sulle donne.