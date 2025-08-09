D.P. Run 2025: un’alba di sport, valori e solidarietà

Due i percorsi proposti, immersi tra spiaggia e pineta: uno di 3 km e uno di 7 km, per soddisfare sia chi cercava una passeggiata rigenerante sia chi puntava a una corsa più intensa. Tra i partecipanti anche molti turisti: il primo classificato, un ragazzo di appena 16 anni proveniente dalla Svizzera, ha testimoniato la crescente risonanza dell’evento, che quest’anno ha accolto presenze, tra gli altri, da Lombardia e dall’Emilia-Romagna.