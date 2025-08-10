Cuccagnotto di Cesenatico espugna Casalborsetti

Accompagnato dalla sua fan numero uno, la moglie Alice Soldati, ha strappato la prima delle tre bandierine che sanciscono chi sale nell’Olimpo. Il palo, neanche a dirlo, è ingrassato a puntino anche a Casalborsetti.

In questa cuccagna non si partecipa a squadre ma a titolo personale e Matteo può dire di aver tenuto alti i colori di Cesenatico e di Sala, centro nevralgico in cui si sono forgiati cuccagnotti che hanno fatto la storia di questa folkloristica sfida in quel dell’alto Adriatico.