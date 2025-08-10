E sul palco spunta Laura Pausini

Finale a sorpresa con Laura Pausini

Gran colpo di scena nel finale dello spettacolo: tra il pubblico in prima fila, Max Giusti ha salutato a sorpresa Laura Pausini, presente tra gli spettatori. Il comico ha condiviso alcuni aneddoti sull’amicizia che lo lega alla cantante, attualmente in vacanza dai familiari a Solarolo. Il pubblico, ignaro della sua presenza fino a quel momento, è esploso in un applauso entusiasta.

Accompagnata da una vera ovazione, la Pausini è salita sul palco, citando con affetto il suo “amico Michele Manzi, originario di Gatteo”, ha poi regalato al pubblico un duetto inatteso con Giusti sulle note di Io canto di Riccardo Cocciante. Un momento emozionante che ha fatto alzare in piedi tutta la piazza.

La serata a Gatteo è stata un successo strepitoso, grazie alla comicità di Max Giusti e alla sorpresa di Laura Pausini, che hanno reso indimenticabile l’evento per tutti i presenti.

“Ringrazio a nome mio e di tutta l’Amministrazione – dice Roberto Pari, Sindaco di Gatteo – Max Giusti e Laura Pausini che ci hanno regalato una serata indimenticabile.”