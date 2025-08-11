Auto capottata in via Ticino

I vigili del fuoco di Cesenatico sono intervenuti verso le 15 di ieri pomeriggio (domenica 10 agosto) in via Ticino a Cesenatico per un incidente stradale di una vettura capottata su un fianco al centro della carreggiata.
I soccorritori intervenuti hanno assistito le persone presenti uscite autonomamente nell’abitacolo, uscite autonomamente dall’auto. Inoltre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura, verificando che non vi fossero dispersioni di carburante.
Sul posto presente anche il personale sanitario con un’ambulanza e i carabinieri.