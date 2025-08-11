Concerto lirico per i Notturni alle Conserve

Penultima occasione per godersi i concerti di musica classica open air in piazza delle Conserve a Cesenatico. Martedì 12 agosto alle 21, il tenore Pietro Picone e il pianista Andrea Ruscelli si esibiranno in un concerto lirico dove verranno eseguite arie, arie da camera, duetti e canzoni napoletane.
Eseguiranno brani di Donizetti, Wagner, Meyerbeer, Puccini, Bizet, Mozart, Leoncavallo, A.Thomas.
Ingresso libero. In caso di maltempo, i concerti di terranno al teatro comunale di via Mazzini, 10.
Per informazioni: Ufficio Cultura e Teatro, dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì (escluso festivi), via Armellini 18 a Cesenatico 0547 79274.