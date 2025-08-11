Concerto lirico per i Notturni alle Conserve
Eventi e CulturaNews

Concerto lirico per i Notturni alle Conserve

11 Agosto 2025

Penultima occasione per godersi i concerti di musica classica open air in piazza delle Conserve a Cesenatico. Martedì 12 agosto alle 21, il tenore Pietro Picone e il pianista Andrea Ruscelli si esibiranno in un concerto lirico dove verranno eseguite arie, arie da camera, duetti e canzoni napoletane.

Eseguiranno brani di Donizetti, Wagner, Meyerbeer, Puccini, Bizet, Mozart, Leoncavallo, A.Thomas.

Ingresso libero. In caso di maltempo, i concerti di terranno al teatro comunale di via Mazzini, 10.

Per informazioni: Ufficio Cultura e Teatro, dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì (escluso festivi), via Armellini 18 a Cesenatico 0547 79274.

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

