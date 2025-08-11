Fotografata a Cesenatico la Luna dello Storione
Fotografata a Cesenatico la Luna dello Storione

11 Agosto 2025

La Luna dello Storione nel suo plenilunio è stata fotografata il 9 luglio 2025 alle ore 22.57 da Lia Briganti, fotografa e astrofotografa, dalla terrazza della sua abitazione nel centro storico di Cesenatico.

Lo scatto fortunato ha colto la luna con particolare nitidezza in una sfumatura rosa determinata dalla diffusione atmosferica.

La Luna dello Storione è particolarmente luminosa e al suo sorgere, appare più grande del solito a causa dell’illusione lunare, cioè la luna appare più grande quando sorge poichè vicina all’orizzonte.

luna dello storione

La Luna dello Storione deriva il suo nome dai nativi del Nord America, in particolare dalle popolazioni che vivevano nei Grandi Laghi, poichè consideravano il plenilunio di agosto un momento proficuo per la pesca dello storione. La luna ha raggiunto il plenilunio attorno alle 9.56 del 9 agosto.

Nella fotografia di Lia Briganti sono visibili sul lato destro nell’ordine il mare Crisium, il Mare Serenitatis, il Mare Tranquillitatis, il Mare Faecunditatis e il Mare Nectaris. Sulla parte sinistra è visibile nella sua interezza l’Oceanus Procellarum con al centro il cratere Copernicus, a poca distanza sulla destra sopra é visibile il cratere Aristarcus e sulla sinistra il cratere Eratosthenes. Sono visibili anche sempre sulla destra il cratere Grimaldi e il Mare Humorum e il Mare Nubium. E’ anche ben visibile il cratere Shackleton che si trova e al Polo Sud della Luna. Il prossimo plenilunio è previsto per il 7 settembre.

