Incidente tra mezzi pesanti in autostrada causa code
By 11 Agosto 2025 No Comments

Alle ore 12:30 una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Forlì è intervenuta sull’Autostrada A14, al km 69 in direzione nord, nel comune di Faenza, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto tre mezzi pesanti.

incidente a14 autostrada

Il personale del 115 ha provveduto all’estrazione del conducente rimasto incastrato all’interno della cabina di uno dei mezzi e alla messa in sicurezza degli altri veicoli coinvolti.

L’intervento ha causato alcune ripercussioni sulla viabilità; sul posto erano presenti la Polizia Stradale e il personale della società autostradale per la gestione del traffico.

Sul sito Autostrade per l’Italia non risultano segnalazioni di criticità su quel tratto quindi la situazione dovrebbe essersi risolta.

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

Mi piace farmi gli affaracci vostri!

