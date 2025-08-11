Incidente tra mezzi pesanti in autostrada causa code

Alle ore 12:30 una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Forlì è intervenuta sull’Autostrada A14, al km 69 in direzione nord, nel comune di Faenza, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto tre mezzi pesanti.
Il personale del 115 ha provveduto all’estrazione del conducente rimasto incastrato all’interno della cabina di uno dei mezzi e alla messa in sicurezza degli altri veicoli coinvolti.
L’intervento ha causato alcune ripercussioni sulla viabilità; sul posto erano presenti la Polizia Stradale e il personale della società autostradale per la gestione del traffico.
Sul sito Autostrade per l’Italia non risultano segnalazioni di criticità su quel tratto quindi la situazione dovrebbe essersi risolta.