Incidente tra mezzi pesanti in autostrada causa code

Il personale del 115 ha provveduto all’estrazione del conducente rimasto incastrato all’interno della cabina di uno dei mezzi e alla messa in sicurezza degli altri veicoli coinvolti.

L’intervento ha causato alcune ripercussioni sulla viabilità; sul posto erano presenti la Polizia Stradale e il personale della società autostradale per la gestione del traffico.

Sul sito Autostrade per l’Italia non risultano segnalazioni di criticità su quel tratto quindi la situazione dovrebbe essersi risolta.