La storia nascosta di Garibaldi in un libro

Tutti conoscono Giuseppe Garibaldi, il Generale che ha unito l’Italia e che è passato da Cesenatico (qui una fetta di storia). Ma quanti conoscono il Capitano di Lungo Corso Garibaldi, un uomo la cui formazione umana e politica è stata forgiata tra le onde del Mediterraneo e poi degli oceani?

A partire da una documentazione a lungo trascurata, fatta di lettere private, giornali di bordo, aneddoti sepolti nei libri di storia, Davide Gnola racconta le vicende e le avventure di mare che hanno trasformato il mozzo di Nizza nel Capitano di Lungo Corso che avrebbe cambiato il destino di una nazione.