Le foto della reggia di Raul Gardini in vendita

In vendita la maxi villa di Raul Gardini, patron Enimont. A darne notizia è il Corriere Romagna e a ribatterla è Ravenna e Dintorni. La residenza si trova tra Ravenna e il mare e era chiamata la “Monaldina”. Sul sito di annunci immobiliare romano in cui appare con le foto è in vendita per 9,5 milioni di euro. Ma sognare non costa niente.

Gardini ha vissuto una vita da film, tra scalate di un impero industriale, l’epopea del Moro di Venezia e la vicenda Mani pulite. Una vita conclusa a 60 anni con un suicidio che ha fatto discutere nella sua casa di Milano.

L’agenzia Great Properties real estate è specializzata, come è intuibile, in proprietà di lusso. Ecco la descrizione dell’immobile.