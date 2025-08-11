Le foto della reggia di Raul Gardini in vendita

In vendita la maxi villa di Raul Gardini, patron Enimont. A darne notizia è il Corriere Romagna e a ribatterla è Ravenna e Dintorni. La residenza si trova tra Ravenna e il mare e era chiamata la “Monaldina”. Sul sito di annunci immobiliare romano in cui appare con le foto è in vendita per 9,5 milioni di euro. Ma sognare non costa niente.
Gardini ha vissuto una vita da film, tra scalate di un impero industriale, l’epopea del Moro di Venezia e la vicenda Mani pulite. Una vita conclusa a 60 anni con un suicidio che ha fatto discutere nella sua casa di Milano.
L’agenzia Great Properties real estate è specializzata, come è intuibile, in proprietà di lusso. Ecco la descrizione dell’immobile.
La Monaldina è immersa in un parco all’inglese di 5 ettari in quel di Ravenna. È costituita da quattro immobili indipendenti, incastonati in un giardino di alberi secolari e custoditi da una siepe di lecci lunga 1,6 km, alta 3 metri.
Il fulcro della proprietà è l’antico fienile di 800 mq, trasformato da un progetto congiunto tra il proprietario e l’architetto Gae Aulenti in una cattedrale del design: colonne in pietra, pavimenti originali, pareti mobili tappezzate di arazzi e una luce naturale che taglia lo spazio.
Al centro, il modellino originale del Moro di Venezia sospeso a mezz’aria. Ai suoi piedi, la gondola del Doge: un dono della Serenissima.
Poco distante troviamo la Villa padronale settecentesca che porta la firma di Camillo Morigia, l’architetto della tomba di Dante. Iscritta nell’elenco degli edifici di valore storico, è una residenza signorile di 315 mq con facciata nobile, doppia scalinata in marmo e camino monumentale.
Il giardino della tenuta non è un semplice sfondo: ospita una scultura monumentale in ferro alta 14 metri, Il cavallo di Leonardo, firmata da Ben Jakober e Jannick Vu, esposta alla Biennale di Venezia del 1993. Favolose le due piscine. Si tratta in realtà di due vasche distinte: una rettangolare da 13×8 metri e una corsia olimpionica da 50×2,5 metri, unite da un ponte in teak. Progettata con lo studio Peter Marino, la piscina a forma di L si svela solo a chi vi accede. Il rivestimento in lavagna naturale, il prato di un ettaro e l’albero maestro di una barca a vela trasformato in doccia esterna creano un’ambientazione da sogno.
Completano la tenuta due ulteriori residenze indipendenti:
* Una guest house di 144 mq su due livelli con salone, cucina, pranzo e due camere.
* Una dimora per il personale di 100 mq, con soggiorno, cucina, due camere e antico forno a legna originale.
Un eliporto privato consente di atterrare direttamente nella proprietà, in totale anonimato. Venezia è a poco più di 100 km. Bologna a 70. Il centro storico di Ravenna e il mare sono a soli 4 km, raggiungibili anche con una pista ciclabile immersa nella natura.
Le foto sono dell’agenzia immobiliare