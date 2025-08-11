Truffe dei finti carabinieri, casi in impennata a Cesenatico

Aumentano i casi delle truffe al telefono o via sms in quel di Cesenatico. A segnalarlo è il primo cittadino che dà voce alle segnalazioni raccolte dai carabinieri. Lo schema è il solito persone spesso anziane, vengono contattate via sms o al telefono chiedendo soldi per ritirare pacchi o per far fronte a parenti in difficoltà.
Si tratta di truffe, anche quando viene fornito un numero di telefono spacciato per quello della caserma dei carabinieri. Infatti dall’altro capo vi è un complice che regge il gioco della truffa per ripulire quante più vittime possibile di quanto più possibile.
Questi tentativi fanno leva sul panico e sull’apprensione delle vittime, quindi potrebbero non interessare solo i più anziani. Spesso infatti si usa come scusa il ritiro di un pacco Nexive o la comunicazione di una banca.
Si raccomanda quindi di stare allerta e di recarsi presso i carabinieri, il posto di polizia o della polizia locale per denunciare l’accaduto.