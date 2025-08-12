Alla guida senza patente, sotto effetto di alcol e droga, con refurtiva a bordo

Nella passata serata, durante un servizio preventivo del controllo del territorio, effettuato per prevenire i reati contro il patrimonio, soprattutto nella fascia costiera in concomitanza della stagione turistica, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesenatico hanno notato un’autovettura, con due persone a bordo, che procedeva effettuando manovre sospette.

I militari hanno deciso di fermare la vettura per un controllo più approfondito e immediatamente hanno notato un certo nervosismo da parte degli occupanti, due uomini provenienti da fuori regione. In particolare il conducente, già noto per precedenti vicende penali, dava segni di alterazione, per cui è stato sottoposto a un accertamento con etilometro, risultando positivo con valore superiore ad 1 g/l e ben oltre il limite di legge. Accertamenti più approfonditi hanno permesso di constatare che l’uomo: aveva la patente revocata dal 2023 e risultava anche positivo al test per gli stupefacenti, rifiutando di effettuare le successive analisi in una struttura sanitaria; è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì, per rifiuto di sottoporsi al test e per guida in stato di ebbrezza, oltre ad essere sanzionato amministrativamente per guida con patente revocata, con conseguente sequestro del veicolo per la successiva confisca.