Ballo alla Caravella: l’appuntamento

Domani sera la serata si animerà alle 21 con la musica di Gabriele & Milva e gran finale mercoledì 27 agosto alle 21 con Trio Band.

Sarà possibile ballare, ascoltare musica e gustare un drink in un luogo ricco di storia e fascino, dove il passato torna a vivere tra musica e sorrisi. Un’occasione perfetta per riscoprire la tradizione del ballo e rivivere le emozioni delle serate estive di un tempo. Ingresso a pagamento con consumazione 8 euro, consentito fino a raggiungimento della capienza massima.