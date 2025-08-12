“Il segreto del Sand Gate? Libertà, prezzi e squadra”

Dietro al clima positivo, c’è anche la squadra: venti ragazzi tra i 18 e i 19 anni, smentendo tanti luoghi comuni sui giovani. “Se li responsabilizzi, li paghi il giusto e dai fiducia, rispondono con impegno. I clienti percepiscono il buon clima: qui si sta bene perché ci sono rapporti umani. I primi anni ho sempre investito sul personale e sulla musica, non pensando esclusivamente al profitto, venuto poi di conseguenza”.

Al Sand Gate si riscopre il contatto con la natura in un’epoca dominata da tecnologia e frenesia. “Ogni città dovrebbe avere il suo Sand Gate: un luogo dove rilassarsi, incontrarsi, condividere. Qui è un po’ come un’agorà, uno spazio comune nel rispetto reciproco. In dieci anni non ho mai avuto bisogno di un servizio di sorveglianza».

Forse è proprio questo il segreto del successo di questo “cancello di sabbia”: un posto dove l’ingresso è davvero per tutti, e dove la vera regola è scegliere liberamente come vivere il mare.