Stefano Tura: tra la “rete” della Gialappa’s e le manie per le cose storte
By 12 Agosto 2025 No Comments
Quando Stefano Tura finì nella “rete” della Gialappa’s, ai tempi in cui era inviato per 90° Minuto, alla sua “fissa” di non sopportare le cose storte.
Sono solo alcune delle curiosità e degli aneddoti raccontati da Stefano Tura – giornalista, scrittore, direttore della Sede Regionale Rai per l’Emilia-Romagna e direttore artistico del festival Cesenatico Noir – nella nuova puntata del podcast Sa dit? Le domande che non ti fai per sapere chi sei”.
La nuova puntata, condotta da Giulia Zannetti e prodotta da livingcesenatico.it, sarà online giovedì 14 agosto.

“Sa dit?” è ascoltabile gratuitamente sul canale Spotify LivingCesenatico oppure su queste pagine alla sezione Living Podcast.

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

