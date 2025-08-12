Stefano Tura: tra la “rete” della Gialappa’s e le manie per le cose storte

Quando Stefano Tura finì nella “rete” della Gialappa’s, ai tempi in cui era inviato per 90° Minuto, alla sua “fissa” di non sopportare le cose storte.

Sono solo alcune delle curiosità e degli aneddoti raccontati da Stefano Tura – giornalista, scrittore, direttore della Sede Regionale Rai per l’Emilia-Romagna e direttore artistico del festival Cesenatico Noir – nella nuova puntata del podcast “Sa dit? Le domande che non ti fai per sapere chi sei”.