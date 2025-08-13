Aumentano gli avvistamenti di delfini IL VIDEO

Assieme ai dati di foto-identificazione procede anche l’analisi dei dati acustici, in collaborazione con l’Università di Torino, registrati calando un idrofono in acqua durante gli avvistamenti. Abbiamo individuato diversi fischi firma, i segnali modulati che i tursiopi utilizzano per riconoscersi singolarmente all’interno del gruppo, e ora cercheremo di capire a quale “pinna” appartengono. Questo ci permetterà di riconoscere gli individui non solo dalle foto della pinna, ma anche dai fischi. Abbiamo registrato anche molti suoni impulsivi, che i delfini utilizzano per localizzare le loro prede tramite l’eco di ritorno (ecolocalizzazione) ma anche per comunicare con i compagni durante le interazioni sociali. L’analisi di questi segnali ci permetterà di comprendere meglio quello che accade sotto la superficie.

È fondamentale conoscere qualche regola di comportamento, in caso di avvistamento casuale di delfini. Prosegue Furlati: “Innanzitutto vale il rispetto e la cautela, per un ambiente dove siamo ospiti. Fra le principali raccomandazioni si invita a ridurre la velocità dell’imbarcazione entro i 5 nodi, spegnere l’ecoscandaglio, non avvicinarsi oltre i 100 metri di distanza dal delfino, non cambiare bruscamente direzione ma procedere a velocità lenta e parallela alla loro, non gridare né fare movimenti bruschi e soprattutto non gettare in mare oggetti o cibo, perché potrebbe danneggiarli”.

Esiste un codice di comportamento a disposizione di tutti, a questo link: https://promedproject.org/codice-condotta/

A tutti i fruitori del mare, PROMED mette a disposizione due importanti strumenti di Citizen Science:

Un video divulgativo nelle principali lingue mediterranee (italiano, francese, spagnolo, inglese, turco e arabo), che illustra la presenza dei cetacei nel Mediterraneo, le sfide, le minacce, gli obiettivi del progetto e il comportamento da tenere durante gli avvistamenti per non disturbare gli animali e disponibile sulla homepage del sito www.promedproject.org