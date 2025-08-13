Torna la Rustida dei Pescatori

Giovedì 14 agosto, dalle 19, il piazzale antistante il Mercato Ittico di Cesenatico si riempirà dei profumi e dei sapori del mare.
In menù, preparati dalle sapienti mani dei pescatori: strozzapreti alle vongole, vongole e cozze, fritto misto e sardoncini alla griglia.
Dalle 20, musica dal vivo con la band I Nazionali.
Per l’occasione, in deroga al fermo pesca, quattro barche di Cesenatico (Marvin II, Nonno Alì, Argentino e Zamo) sono uscite in mare. Infatti i proventi della festa saranno devoluti al Comune di Cesenatico per la realizzazione dell’asilo nido in via Leone.
Un appuntamento che unisce gusto, tradizione e solidarietà, organizzato dalla Cooperativa Casa del Pescatore.