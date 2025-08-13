Vacanze a Cesenatico: una storia che dura da 57 anni…

La storia di Renata, è quella di un grande amore per Cesenatico: “Non è estate se almeno 10 giorni non li trascorro a Cesenatico”, spiega.

Originaria di Seveso, provincia di Monza e della Brianza in Lombardia, la prima volta che è arrivata a Cesenatico era il 1968 ed era appena una bambina.

“Una volta si era soliti così, d’estate i genitori ti mandavano in colonia. Sono stati quindi i miei genitori che tramite amici hanno conosciuto la colonia di vacanze Varesina in viale Carducci direzione Valverde, dopo il luna park e oggi dismessa”, continua il racconto di Renata.

In colonia ci si restava per circa due mesi ogni estate e poi si rientrava a settembre per cominciare il nuovo anno scolastico.

“In seguito, quando non avevo più l’età per la colonia, ho iniziato a lavorare prima in colonia e poi in altre strutture ed ho visto così nascere tante strutture della zona di Valverde”.