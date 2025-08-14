Artenovecento live: ecco dove e quando

Domenica 17 agosto a partire dalle ore 18:00, al Bagno PT-Paradiso Terrestre, appuntamento con gli Artenovecento ed il loro omaggio a Fabrizio De André.

Si rinnova quello che è oramai un appuntamento estivo fisso, nella settimana di Ferragosto, a Cesenatico di Ponente: domenica 17 agosto dalle ore 18:00, tornano al Bagno PT – Paradiso Terrestre, gli Artenovecento con il loro omaggio a Fabrizio De Andrè.

Gli Artenovecento si esibiscono da più di vent’anni proponendo i brani del cantautore genovese: nell’occasione riproporranno, “Andrea”, “Creuza de ma”, “Via del Campo”, “Bocca di rosa”, “Volta la carta” e non solo…

Per la prima volta il gruppo si esibirà al PT in quintetto energico composto da: Matteo Peraccini , voce e chitarre; Emiliano Ceredi, chitarre e bouzouki, percussioni e voce; Gioele Sindona, violino, nyckelharpa, voce; Milko Merloni, basso e contrabbasso; Federico Lapa, batteria e percussioni.